Maaşlarını alamayan işçilerin eylemleriyle gündemden düşmeyen Yıldızlar SSS Holding’in sahibi olduğu hemen her şirketten işçi feryatları yükseliyor. Bünyesindeki bütün işçilerin ‘kabus’ diye tanımladığı holding, özelleştirme yoluyla devletten aldığı şirketler sayesinde hızlı büyüdü. Holding için ‘Devletten alır, işçiden alır ama kimseye vermez’ tanımlaması yapılıyor.

Sebahattin Yıldız’ın kurucusu olduğu holding, madencilik, enerji, gübre başta olmak üzere çok sayıda sektörde faaliyet gösteriyor. Holdingin devletten özelleştirmeyle alıp, işçilere adeta ‘zulmettiği’ şirketlerin en bilineni Doruk Madencilik. Eskişehir’de devletle yaptığı rödovans sözleşmesiyle linyit üreten bu şirket, maden işletmesini Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’ndan (TMSF), aldı. İddiaya göre, 3.1 milyar liralık teklif verdiği tesis için 1.1 milyon lira (o günkü kurla 65 bin dolar) ödedi. Kalan para santral için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan alınan borca sayıldı. Aynı ihalede Yunus Emre Termik Santrali de bu şirkete geçti. Şirketlerin önemli bölümüne özelleştirme ya da işletme hakkı gibi yöntemlerle sahip olan holdingin hemen her şirketi vukuatlı.

İŞÇİ DOSTUYMUŞ(!)

Holdingin internet sitesinde kurucu Sebahattin Yıldız’ın mesajı ise tüm bu manzara ortadaykan adeta okuyucuyla dalga geçer nitelikte. Yıldız, internet sitesindeki mesajda, “...hangi şart ve ahvalde olursa olsun çalışanların mutluluğu, tartışmasız vazgeçilmezlerim olmuştur... İnsan kaynağını hep ön planda tutmaktayız. Çalışmalarımızda uluslararası standartlarda yönetim anlayışını esas almakta ve ekip çalışmasına önem vermekteyiz” ifadelerine yer verildi.

Sebahattin Yıldız

Yıldızlar SSS Holding şirketlerinin işçi hakları karnesi

- Yunus Emre Termik Santrali: TMSF’den 2022’de alındı. Maaşını alamayan işçiler 2025 ve 2026’da iki kez üretimi durdurdu.

- Trabzon Yomra–Sürmene Maden İşletmesi: İşçiler 2025’te 3 ay maaşlarını alamadı, işçilerin tazminatsız işten atıldığı öne sürüldü.

- Giresun Şebinkarahisar Maden İşletmesi: İşletme, 2021 yılında zehirli atıklarıyla gündeme geldi, şirket çevre cezaları aldı.

- Çanakkale Yenice Maden İşletmesi: 2020’de maaşlarını alamayan işçiler ile işten atılan işçiler ocağı işgal etti. Direniş 7 gün sürdü. Çanakkale Valisi’nin sözü ile eylem bitti ancak şirket birçok

işçiyi işten attı.

- Eti Gümüş Kütahya: 2004’te özelleştirme ile aldı. İşletme 2019’da ödenmeyen işçi maaşları, işten çıkarmalar ve işçi eylemleriyle haberlere konu oldu.

- Elazığ Maden İşletmesi: İşçilerin ve yerel halkın yüklü miktardaki alacakları gündeme geldi.

- Yıldız Bakır: 2009’da özelleştirme ile alındı. Şirket, düzensiz maaş ödemeleriyle gündem oldu.

- KMK Madencilik: İşçilerin, 2026 yılı Şubat ve Mayıs alacaklarının ödenmediği ücretsiz izne gönderildiği ifade ediliyor.

- Çankırı Kurşunlu: 2014’te 7 ay maaş alamayan işçiler yolları kapattı. 2018’de bin işçinin ücretlerini alamadığı gibi işten çıkarıldığı haberleri geldi.

- Bilecik Söğüt: Yer ve duvar karosu üretilen işletmede ücret ve tazminat sorunları uzun yıllardır devam ediyor. 2015’te 1150 işçi bu sebeplerle önce iş bıraktı, eylemler düzenledi. İşçiler, onay aranmadan ücretsiz izne çıkarıldı.

- Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ: 2010’da 485 milyon dolara özelleştirmeyle devralındı. Ancak 2013’te TETAŞ’a olan 180 milyon liralık borç ödenmeyince EPDK yönetime el koydu.