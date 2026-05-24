Pazar sabahı Ankara hareketli saatler yaşadı... Kemal Kılıçdaroğlu destekçisi bir grup parti binasına girmeye çalıştı. CHP'liler izin vermeyince, Kılıçdaroğlu'nu temsilen bina önüne gelen Müslim Sarı 'geri çekiliyoruz' açıklaması yaptı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel son gelişmeleri Sözcü Gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'e değerlendirdi:

Kemal Bey akşam aradı, konuştuk. Ben kendisine parti meclisi üyelerimizle ve milletvekillerimizle durum değerlendirmesi yaptıktan sonra kendisini arayacağımı söyledim ve ortaya çıkan tabloya göre bir çalışma yapıldı.

'En hızlı şekilde kurultayı konuşmak üzere gelebilir arkadaşlar' dedik. İki isim belirledim: Suat Özçağdaş ve Murat Emir. O da iki isim belirledi: Orhan Sarıbal ve Mahir Polat. Bu isimler saat 14.00’de buluşacaklardı ama bugün saat 7.00’den itibaren kapının önündeki görüntüleri görüyorsunuz. CHP üyesi olmayan iri yarı, Ankara’nın çeşitli barlarında, -barların ismini de verebiliriz- bodyguardlık yapan mafyatik tiplerle girmeye çalıştılar. Arkadaşlar da ona izin vermedi, kapılar kitlendi. 'Kemal Bey’le arkadaşlar oturacak konuşacak, en kısa sürede kurultay talebi var, konuşalım' demişken; onlar gelip burayı zorba bir yöntemle, mafyatik tiplerle, arkalarında polisle, kurultayı konuşmadan burayı ele geçirmeye çalışıyorlar. Dışarıdaki mafyatik tiplerle bizim gençleri karşı karşıya getirmemeye çalışıyoruz.