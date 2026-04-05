CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz hafta açıkladığı ara seçim gündemiyle yarın siyasi parti turlarına başlıyor.

Bu kapsamda ilk ziyaret DEM Parti’ye yapılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle yarın saat 12.00’de DEM Parti Genel Merkezi’nde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşecek.

Ziyaretler, 8 Nisan Çarşamba günü İstanbul’da devam edecek. Özel, çarşamba günü Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş ve Emek Partisi (EMEP) Genel Başkanı Seyit Aslan ile görüşecek. Ziyaretlerin perşembe ve cuma günleri de Ankara’da, diğer siyasi partilerle sürmesi planlanıyor.

Edinilen bilgiye göre, görüşmelerin gündeminde ara seçimin yanı sıra demokrasiye yönelik saldırılar, İran Savaşı’nın Türkiye’ye etkileri, ekonomideki güncel durum da olacak.

KURTULMUŞ İŞLE GÖRÜŞECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in gözaltına alınmasının ardından yaptığı basın toplantısında ara seçimi gündemlerine aldığını belirterek, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşeceğini söylemişti.