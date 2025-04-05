CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dayanışma ziyaretinde bulunan Avrupa Sosyalist Partisi (PES) heyeti ile görüştü. Görüşmede eski Yunanistan Başbakanı ve Sosyalist Enternasyonal Onursal Başkanı George Papandreou da yer aldı.

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Türkiye'nin uluslararası alanda Filistin, Ukrayna ve Azerbaycan konusundaki Türkiye'nin doğru tezlerini tekrar ettiğim ayrıştığım noktalarda da çok özenli bir dil kullandığımı hepsi bilir."

"BU BİR ÜLKENİN İÇ İŞLERİ DEĞİLDİR"

"Seçilmiş belediye başkanının önce mazbatasını iptal ediyor, ikinci seçildiğinde onu hapse atıyorsunuz. Hiçbir deliliniz olmadan, gizli tanıklarla konuşup iftira ediyorlar ve 16 milyonun İstanbullunun üst üste 3 kez seçtiği birisi hapiste duruyorsa, bugün yerel seçim sandığını yarın genel seçim sandığını hedef aldıysanız bütün dünyanın ağzına aldığı özgür ve adil seçimi şimdiden ortadan kaldırıyorsanız, kendinizden sonraki cumhurbaşkanına darbe girişimi yapıyorsunuz, rakibinizi ortadan kaldırıyorsanız bu bir ülkenin iç işi değildir."

"BEN BUNLARDAN MUTLU OLMUYORUM"

"Burada bir adım geri adım atmadığımız için ve dünyaya derdimizi doğru anlattığımız için bugün bu durumdalar ve ben geçen gün bu kürsüde çok da üzülerek ve sinirlenerek şunu anlattım. Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye'ye yaptığı nisan ayı içinde planladığı birçok ziyaret iptal edildi. Antalya Diploması Forumuna genişlemeden sorumlu komiser gelip de Dışişleri Bakanı ile yapacağı görüşmeyi iptal etti. Heyetlerin görüşmeleri iptal edildi. Ben bunlardan mutlu olmuyorum, üzülüyorum."

"BİRKAÇ LİG AŞAĞIYA DÜŞÜRÜYOR"

"Çünkü ben Türkiye-AB ilişkilerinde iğne ile kazıyorum. Erdoğan kürekle kapatıyor. Ben her ay bir gün, iki gün gidip Türkiye'nin AB'nin tam üyesi olması için ve Türkiye'nin demokrasi zemininde bulunması için mücadele verirken Erdoğan'ın attığı son adımlar Türkiye'yi AB'den kopardığı gibi dünyada da demokrasi liginde küme düşürmeyi bırakın birkaç lig aşağıya düşürüyor."

"İNGİLİZ İŞÇİ PARTİSİNİN İLK GÜNLERDEKİ SESSİZLİĞİNE TEPKİ GÖSTERMİŞTİM"

"Geçtiğimiz günlerde İngiliz İşçi Partisinin ilk günlerdeki sessizliğine tepki göstermiştim sonra yapılan bir açıklama var, küçük harflerle kısık seste ama ilk güne göre daha iyi bu umut verici. Beklentilerimizin daha iyi olduğunu daha yüksek seste ifade edilmesi gerektiğini ifade ettim ama sonuçta kardeş partimizdir ve bundan sonra göstermeleri olası dayanışmayı daha yüksek sesle daha kararlılıkla ve sayın Başbakan'ın ağzından duymak istediğimizi ifade ettik. Kardeşin kardeşi sitemidir, kardeşlik beklemek de en doğal hakkımızdır. Bu Suriye'deki tablo ve denklem üzerinden Erdoğan'ın burada yaptıklarını görmezden gelme meselesini hiç yakıştıramam hele hele Sosyal İşçi Partisi'ne hiç hiç yakıştıramayız. O yüzden ilişkilerimizin çok daha iyi olması için gayret gösteren dostlar burada."