CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Zafer Parti Genel Başkanı Ümit Özdağ'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. Özel ve Özdağ, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından basın toplantısı düzenledi.

"ANKETLERİN HİÇBİRİNDE BİRİNCİ DEĞİL"

Özel burada yaptığı açıklamada, "Ben tekrar uzatmayacağım, çünkü bu konuyu artık herkes biliyor. Çok net; Hatay, Afyon, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, İstanbul birinci bölge; bunların hepsinde son seçimde AK Parti birinci partiydi. Gücünden emin olsa, sandıktan kaçmıyor olsa, 'Gelin yapalım ara seçimi' dese bu 7 sandalyenin 7'si de 8 sandalyenin 8'ini de son seçim sonuçlarına göre kazanabiliyorken şu anda anketlerde görüyor ki hiçbirinde birinci parti değildir, hiçbirinde milletvekili çıkaracak takati kalmamıştır. Erdoğan bu yüzden sandıktan korkmaktadır, milletten kaçmaktadır. Ben bu çağrımı bir kez daha söylüyorum. Erdoğan tarihe anayasanın zorunlu kıldığı bir ara seçimden kaçan lider olarak geçecektir. Yok, böyle geçmek istemiyorsa o sandığı ya getirecektir ya getirecektir" ifadelerini kullandı.

“ARA SEÇİMLER GERÇEKLEŞTİRİLSİN”

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ da ziyaretin en önemli başlığının ara seçim olduğunu söyleyerek, "İktidar yanlısı televizyonlarda birçok anket sonuçları açıklanıyor. Bırakalım o anket sonuçlarını. Bahsedilen illerdeki toplam seçmen sayısı bütün seçmenin yüzde 12'sine 13'üne yaklaşıyor. Gelin bu illerde anayasanın öngördüğü, talimat verdiği şekilde ara seçimler gerçekleştirilsin. Üstelik bu illerde son seçimlerde de AK Parti'nin önde çıktığı ortadayken çekinmek için iktidar açısından çok fazla bir gerekçe de yok" diye konuştu.