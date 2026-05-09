Sözcü Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni İpek Özbey, Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu ve Ekrem Açıkel soruyor; Özgür Özel yanıtladı.

"Rüşvet, irtikap ve ihaleye fesat karıştırma" suçlamalarıyla tutuklanan ve CHP’den ihraç edilen Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, etkin pişmanlık kapsamında ifade verdi.

Özkan Yalım, 5 sayfalık ifadesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e kurultaydan önce "para "ve "araç" verdiğini öne sürdü.

Yalım, ifadesinde şunları söyledi:

-O zaman CHP grup başkanı olan Özgür Özel’e 200.000 TL ve 1 Milyon TL nakit olacak şekilde para verdim.

-200.000 TL'lik parayı Özgür Özel'in Manisada bulunan evine nakit olarak götürdüm. Eve yaklaşınca Özgür Özel'i whatsapp üzerinden aradım. Kendisi bana parayı evin bahçe duvarı üzerinde, poşet içerisinde bırakmamı söyledi.

-Ben de dediği şekilde 200.000 TL parayı poşet içerisinde Özgür Özel tarafından alınmak üzere evin bahçesinin duvarına bıraktım ve oradan ayrıldım.

-1 Milyon TL parayı Denizli ilinde CHP il başkanlığı binası yakınında Özgür Özel’in yakın arkadaşı olarak bildiğim Demirkan isimli şahsa Özgür Özel'in talimatıyla çanta içerisinde nakit olarak teslim ettim.

ÖZEL'DEN YALIM'IN İDDİALARINA YANIT

CHP lideri Özgür Özel ise, Özkan Yalım’ın iddialarına yanıt verdi.

Özel, şunları söyledi:

-Yok, Uşak Belediyesi bize VIP araç almış’ deniliyor; ancak bunların hepsinin yalan olduğu ortaya çıktı.

-Eninde sonunda aracın faturasını da aksesuarlarının parasını da biz ödemişiz. "Aman ağabey, aracı en güzel burası yapıyor; ben yaptırayım aracı size, burası güzel" denilerek süreç yürütüldü.

-Özkan Yalım’ın 300 tane Mercedes TIR’ı var ve Mercedes’te özel indirimi bulunuyor. Partiye araba alınırken bu sayede indirim yapılmasına vesile olmuş; böylece partinin ve devletin ödediği para korunmuştur.

-Arabanın içine yapılan bazı eklemeler olabilir ancak benim şahsi cebime giren herhangi bir şey yoktur.

-Sonuçta ha Anayasa Mahkemesi’nin denetiminde devletten alınan parayla parti bu ödemeyi koymuş ha başka bir şekilde yapılmış.

-Yine de aksi bir durum ihtimaline karşı dünyaca yazışma yaptık; firmaya da her yere de yazdık. Şayet ortada bir kamu zararı varsa, bu yine karşılanacaktır; sonuçta devletin bir cebinden alınır, öbür cebine konur.