CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Afyonkarahisar'da düzenlenen "İl Belediye Başkanları" toplantısında açıklamalarda bulundu.

Cumhuriyetin 100'üncü yılında Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal durumu değerlendiren Özel, "100 yıl sonra bir kez daha yoksulluğu yenmeyi istiyorduk. İşsizliği bitirmeyi istiyorduk. Her türlü adaletsizliği, başta gelir adaletsizliği olmak üzere bitirmeyi; mutfaktaki yangını söndürmeyi, cüzdandaki yangını söndürmeyi ve Türkiye'de hiç kimsenin hak etmediği şekilde emeklilerin yoksulluğunu, emekçilerin çaresizliğini ortadan kaldırmak, barınma krizini çözmek istiyorduk" dedi.

Gelir adaletsizliği, emekli ve emekçi yoksulluğu ile barınma krizini çözmek istediklerini belirten Özel,"'Dört gençten üçü fırsatını bulursam yurt dışına giderim' demesinin en büyük beka sorunu olduğunu görüp dünyanın gelişmiş ülkelerinin Türkiye üzerinde hesap yapmasından, hayal kurmasından korkmayıp; kendi gençlerimizin dünyanın öbür ucunda hayal kurmasından duyduğumuz rahatsızlıkla bu işi geriye çevirmek istiyorduk. Ve bunun için de cumhuriyetin ikinci yüzyılının ilk seçimlerini kazanmak istiyorduk" ifadelerini kullandı.

"CHP ÜSTÜNE DÜŞENİ YAPACAK"

Gözaltı görüntüleri tepki çeken tutuklu Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın savunmasını aldıklarını belirten Özel, “Geçtiğimiz günlerde operasyonlardan birinde hiçbirimizi memnun etmeyecek bir görüntü ortaya çıktı ve özeleştirimizi yaptık ve gerekli görevlendirmeleri yaptık. İlgili hukukçu arkadaşlarımız görüştü ve MYK’nın verdiği yetkiyle raporunu paylaştı. CHP ilerleyen günlerde aldığı karar doğrultusunda kendisinden bekleneni kendisine yakışır bir şekilde hayata geçirecek. Ancak herkes şunu bilsin ki haysiyet cellatlığıyla kimse iktidara tutunamaz, polis kamerasından paparazzi kamerası çıkarıp onu yandaş basına yollayıp onun üzerinden siyaset yapanlara o olay olmadan önce Sakarya’da ortaya çıkan ve 3 hafta boyunca kimsenin kulak kabartmadığı bir belediye başkanının bizim baskımızla istifa ettiğini ve yine bir başka belediye başkanının bu süreçte gördük” diye konuştu.

DAİRE İDDİALARINA ÇOK SERT YANIT

Kendisinin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Amerika’da 3 milyon dolarlık daire aldığı yönündeki iddiaları "ahlaksızca bir iftira" olarak nitelendiren Özel, "Amerika'da değil daire, bir tırnak makasım varsa, değil Amerika'da, dünyanın herhangi bir yerinde, Türkiye dışında bir tırnak makasım, bir centim varsa ispatlamayan namerttir. Kızımın hesabındaki 500 sterline kadar yazmışımdır. Bu kadarcık mal beyanında bir metrekare fazla toprak, bir kuruş fazla para varsa Özgür Özel daha burada durmaz. Ama bunu ispatlayamayan o sabahın köründe iftira atana da yan tarafındaki irili ufaklı paçavralara da söylüyorum: Aynı geçmiş sefer olduğu gibi hepsine dava açacağım. Bütün bu davaları kazanacağım. Bu davaların parasıyla garip gurabaya Afyon sucuğu dağıtacağım. Alnınızı karışlayacağım. Hodri meydan. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Genel Başkanı'nın nerede durduğunu, ne yaptığını bilin. Çünkü kendisi, kendisine emanet edilenin Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün koltuğu olduğunu bilir. O koltuğa yakışmayacak, bırakın böyle koca koca işleri, zerre kadar lekenin hesabını veremeyecek olan namussuzdur, şerefsizdir" dedi.

Özel, şöyle devam etti:

Mustafa Bozbey, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız... Bursa’daki durum şu; Mustafa Bozbey’e sorulan soru: 'Ya AK Parti’ye katılacaksın ya Silivri’ye atılacaksın'. Aylardır, yıllardır bu baskıya direnen, defalarca 'Ben bunu yapacak kadar onursuz değilim' diyen Mustafa Bozbey’e, 'Hazır belediye meclis çoğunluğu elimizde' demişler, her şeyi eşelemişler.

-Beş yıl geri, iki yıl daha geri, yedi yıl öncesine, belediyeye değil bir vakfa dair bir iftiracı buldular. Dün o iftirayı atan şahsın dolandırdığı 500 kişi evinin önünde eylem yaptı Bursa’da. 500 Bursalıya mükerrer daire satan, olmayan daireyi satan üçlü bir dolandırıcı çete, biri hapiste, biri firarda, biri itirafçı olarak dosyada... Ömrü boyunca Bursa’yı dolandırmış, şu anda firarda olan birisinin yedi yıl önce yazdığı, çizdiği sosyal medya işleriyle; 12 yıllık bir mevzu diye söyledikleri yerden Bozbey’i gözaltında tutuyorlar. Üstüne, perişan haldeyken hâkim karşısına çıkarıyorlar ve Mustafa Bozbey’e tutuklama talep ediyorlar.