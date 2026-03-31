CHP'nin 38’inci Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla açılan davanın sıradaki duruşması yarın görülecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kritik dava öncesi şahsi sosyal medya hesabından CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP eski İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu takipten çıktı.



Gece yarısı Özgür Özel'in 2,4 milyon takipçili Instagram hesabında yaşanan hareketlilik, sosyal medyada "Kılıçdaroğlu'nun olası bir mutlak butlan kararını kabul edecek olmasına tepki" olarak yorumlandı.





'YARIN KARAR ÇIKABİLİR'



CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir canlı yayında Adalet Bakanlığı görevine Akın Gürlek'in getirilmesinin ardından 'CHP Kurultayı' davasında bir değişiklik bekleyip beklemedikleri yönündeki soruya "Evet bir değişiklik bekliyoruz, ancak B planımız hazır" yanıtını verdi.





Günaydın'ın yanıtı, Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nin CHP'ye yönelik mutlak butlan kararı alabileceğine ilişkin görüşleri pekiştirirken, Özel'in gece yarısı Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu'nu takipten çıkması ise dikkat çekti.











