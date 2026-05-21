CHP Genel Merkezi ‘butlan’ kararı sonrası 5 saat süren kritik MYK toplantısı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası genel başkan Özgür Özel, CHP’ni yol haritasını açıklıyor.

Özel'in açıklamaları şöyle:

2023’te Türkiye’yi cumhuriyetin ikinci yüzyılında bir büyük zaferle birlikte yeniden ayağa kaldırmaya, demokratikleştirmeye, zenginleştirmeye, o seçimi kazanmaya, çok istekliydik. Bütün Türkiye istekliydi. Bir değişim umudu vardı. Ancak o seçimleri kazanamadık, kaybettik. O seçimlerin kaybında en büyük sorumluluk Cumhuriyet Halk Partisi’ndeydi. Millet o gün, o günlerde yaptığım bir tanımlamayla partimizden siyasetten bir duygusal kopuş yaşamaktaydı. Emekliler dışarıya çıkmayama, buluşmamaya, otursalar da konuşmamaya, yolda giderken yerde olmayan gazoz kapağına gençler tekme atmaya, herkes bir yolunu bulursam bir daha sandığa gitmeyeceğim, mümkünse yurtdışına gideceğim demeye başlamıştı.

'ADAY DAHİ OLMAYACAĞIMIZI SÖYLEDİLER'

Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir öz eleştiri yapması lazımdı ve bu öz eleştirinin milletin gönlünde kabul görmesi lazımdı. Anketler yüzde 12’leri, 13’leri; protesto oyları yüzde 40’ları göstermekteydi. Halen daha tüm kurumların arşivlerinde mevcut. Ve bu duygu içinde biz, CHP değişmelidir dedik. Sonra bu sözlerimiz tepki görünce, görevi hep beraber üstlendik. Bir yola çıktı. Yola çıktığımızda, aday olacak imzayı bile toplayamayacağımızı, mevcut delege yapısıyla 60 imzayı bulamayacağımız, aday dahi olmayacağımızı söylediler.

'DELEGE SOKAĞIN SESİNİ DİNLE' DİYE BAĞIRDILAR

Biz bütün bir kampanya boyunca tüm Türkiye’yi, il kongrelerini gezdik. Kazanırsak ne yapacağımızı açık açık paylaştık. Dediler ki, bu delegeyi ikna edemezsiniz. Dedik ki, o delegeyi zaten biz ikna etmeyeceğiz. O delegeyi onu tıraş eden berberi ikna edecek, o delegeyi asansörde karşılaştığı bir alt kat altındaki üniversite öğrencisi asansörde üç kat çıkarken ikna edecek. O delegeyi torunu, evladı, kızı, oğlu ikna edecek. Eşi ‘hakkımı helal etmem’ diyerek yolacak, yanına yolluk koyarken ‘değişim olmazsa geri gelme, gönül koyarım’ denilerek ikna edilecek. Delegeler Ankara’ya gelirken en güvendiğinizle görüşüp öyle gelin dedim. Biz onların vicdanına güvendik. Kurultay salonunun en beklenmedik, en organik ve en etkileyici sesini siz de hatırlıyorsunuz, ben de hatırlıyorum. O koca salon, o aşağıda yerini almış delegeye, dakikalarca saatlerce, ‘delege sokağın sesini dinle’ diye bağırdı.

‘BİZ ÇOMAĞI O ZAMAN SOKTUK ARKADAŞLAR’

Ve o delege kabine girdi. Vicdanının, evladının, torununun, komşusunun, berberinin ve sokağın sesini dinle. Delege değişime karar verdi. O değişim kurultayından sonra hiç huyumuz değildir. Hiç haddimiz değildir. Şu kadar kibir yapmadık. Bizim galibiyetimizin, sevincimizin kimsenin mağlubiyeti olmasını istemedik. Ama o günlerde bana hep şunu söylüyorlardı: ‘Sana devlet geldi mi?’. Devlet dediğin binadır diyordum ben. Devlet bana nasıl gelsin’. CHP’deki değişime birileri izin vermezse o değişim olmazmış. İzin aldın mı? Konuştun mu? Soruştun mu? Biz bu müesses nizamın çarkına çomağı orada soktuk arkadaşlar. Biz Türkiye’de ana muhalefet partisinin kimseden icazet almadan, Türkiye’nin kurucu partisinin kimsenin onayını almadan, değişebileceğini ve Türkiye Cumhuriyeti’nde bir siyasi partinin genel başkanının yarışla değişebileceğini bütün Türkiye’ye ve dünyaya gösterdik.

‘YAPMAZSAK BU İŞİ BIRAKACAĞIZ’ DEDİK

O geceki kazancımız Türkiye demokrasinin kazancıydı. Ama biz onay vermeden, biz he demeden, bizden onay almadan değişim olmaz diyenler. O gece Cumhuriyet Halk Partisi’ne ve güçlü siyasal partiler geleneğimize savaşı açmaya niyetlenmişler. Sonradan bunu da gördük. Önümüzde vakit yoktu, 4 ay vardı. Ve sözümüz vardı. Nasıl ki Ecevit, 70’lerde, ikisi yerel ikisi genel 4 seçimden de bu partiyi birinci çıkardıysa, ‘biz de çıkaracağız. Yapmazsak bu işi bırakacağız’ demiştik.