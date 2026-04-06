CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı ziyaretinin ardından yaptığı açıklamada ara seçim çağrısında bulundu.



TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenen Özel, "Şu an 8 milletvekili boşta. Bir an önce TBMM'nin boşalan sandalyeler için ara seçim kararı alması ve TBMM Başkanının üzerine düşeni yapması zorunludur. 22 milletvekili istifa ettirip ara seçim yapma işi ilk 30 ay içindir. Şu an ara seçim zaten yapılmalı. 22 vekil istifa etmezse olmaz demesin kimse" ifadelerini kullanırken, Özel'in 'ara seçim' çağrısı için DEM Partili Tülay Hatimoğulları'ndan "Eğer toplumun erken seçimle ilgili bir talebi olursa, biz bu mesajı dikkate alırız." yanıtı geldi.



AKP'DEN JET HIZINDA YANIT



Türkiye Basın Federasyonu’nun düzenlediği etkinlikte konuşan AKP Genel Başkan Vekili Efkan Ala, muhalefet kanadından gelen 'ara seçim' çağrılarına yanıt verdi. Ala, Özel'in çağrısına "Ara seçim falan yok. CHP, belediyeleri yönetemiyor ama seçim istiyor" sözleriyle karşılık verdi.



'22 VEKİL İSTİFA EDECEK DEMEDİM'



Özel, ara seçime gidilmesi için 22 milletvekilinin daha istifa etmesi gerektiğine yönelik ifadelerin doğruyu yansıtmadığını, kendisinin bu konudaki sözlerinin yandaş medya tarafından çarpıldığını belirtti.



Seçimlerin üzerinden 30 ay geçtiği için şu anda ara seçimlerin yapılmasının zaruriyet olduğunu belirten Özel, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'a seslenerek "Sorumluluktan kaçamazsınız" dedi.