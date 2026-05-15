27 Mart'ta Ankara'da bulunduğu otele düzenlenen operasyonun ardından gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, sevk edildiği hakimlik tarafından “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “kamu kurum veya kuruluşlarının ihalesine fesat karıştırmak” ile “icbar suretiyle irtikap ve rüşvet alma” suçları gerekçe gösterilerek tutuklanmıştı.

3 Mayıs'ta Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla CHP'den ihraç edilen Yalım, geçtiğimiz hafta 'itirafçı' olmak için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunmuştu.



ÖZKAN YALIM'DAN EK İFADE TALEBİ



Bugüne kadar 'etkin pişmanlık' hükümleri kapsamında iki ifade veren Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'le ilişkili yeni bir ifade vermek istediğini belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurdu.