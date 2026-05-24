Ankara 36. Bölge Adliye Mahkemesi, perşembe günü UYAP sistemine yüklediği 'mutlak butlan' kararı ile CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihli 38. Olağan Kurultayı'nı iptal etti.



CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve parti organları görevlerinden alınırken, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığına Kemal Kılıçdaroğlu getirildi. Bu sabah saatlerinde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik'in Ankara Valiliğine yaptığı başvuru üzerine CHP Genel Merkezi'ne polis ekipleri ile müdahale edildi.



CHP'nin garaj kapısını kıran polis, Genel Merkez'e biber gazı ve plastik mermi kullanarak girdi ve CHP'lilere sert müdahalelerde bulundu.



MUTLAK BUTLAN KARARINI YIRTIP ATTI



Özel, polis kuşatması altındaki CHP Genel Merkezi'nin 12. katında oturduğu makam odasında, Genel Merkez'e gelen icra memurları tarafından kendisine iletilen 'mutlak butlan' kararını ve binanın tahliyesine yönelik tebligatı "Bunun için yıktılar baba ocağını" ifadelerini kullanarak yırtıp attı.