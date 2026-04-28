CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sözcü TV Ankara Temsilcisi Aslı Kurtuluş Mutlu'ya özel açıklamalarda bulundu.

Özgür Özel, partisinin 4 Mayıs itibarıyla seçim startı vereceğini bildirdi.

Bu süreçte "kapı siyaseti" adını verdiği yeni bir döneme gireceklerini belirten CHP lideri 106 bin kişinin sahaya ineceğini ve kendi sandık çevrelerindeki 300 kişi ile yaklaşık 200 haneyi ziyaret edeceğini ifade etti.

Ankara kulislerinde 'erken seçim' için konuşulan Kasım 2027'nin aksine erken seçim tarihi olarak Ekim 2027'yi beklediğini belirten Özel, "CHP geri çekilmiyor, aksine vites yükseltiyor" mesajı verdi.

İşte Aslı Kurtuluş Mutlu'nun aktardığı açıklamalardan öne çıkanlar şöyle:

"4 Mayıs itibarıyla “kapı siyaseti” olarak adlandırdığı yeni bir sürecin başlayacak olması. Buna göre parti, kapı kapı dolaşarak sahaya inecek.

Özel, geçmişte sandık görevlilerinin seçimden 2-3 ay önce belirlendiğini hatırlatarak, bu kez çok daha erken bir hazırlık sürecine girildiğini söyledi.

4 Mayıs’tan sonra sandık görevlilerinin sahaya çıkacağını belirten Özel, her görevlinin kendi sandık çevresindeki yaklaşık 300 kişi ve 200 haneyle temas kuracağını ifade etti. Bu kapsamda toplam 106 bin kişinin sahada olacağı bilgisini paylaştı.

Açıklamalarına göre süreç üç aşamalı ilerleyecek: İlk aşama 4 Mayıs’ta başlayacak saha çalışmaları, Yaz aylarında (Temmuz-Ağustos) sürdürülecek çalışmalar, Eylül-Ekim döneminde ise vaatlerin dinlendiği, bire bir temasın arttığı yoğun bir süreç.

Özel, bu planlamayla birlikte CHP’nin 4 Mayıs’ta fiilen seçim startını verdiğini vurguladı. Parti Meclisi ve MYK üyeleriyle birlikte 81 ilde sahaya çıkılacağını da belirtti.

Seçim takvimine ilişkin de dikkat çeken bir değerlendirme yapan Özel, seçimlerin en geç Ekim 2027’de yapılacağını düşündüğünü ifade etti. Ankara’daki siyasi atmosferin de bu yönde olduğunu ve aldığı sinyallerin bunu işaret ettiğini söyledi. Olası bir erken ya da ara seçim durumunda da her an hazır olacaklarını vurguladı.

Özel ayrıca son bir yıldır daha çok kendisinin sahada ve görünür olduğunu, ancak bundan sonraki süreçte parti örgütünün de aktif biçimde kendisiyle birlikte hareket edeceğini belirtti.

Önümüzdeki dönemin, sadece genel başkanın değil, örgütün de sahada olduğu bir dönem olacağını söyledi. Seçime kalan son altı ayda ise tam anlamıyla seçim atmosferine girileceğini ifade etti.

“CHP geri çekilmiyor, aksine vites yükseltiyor” diyen Özel, 4 Mayıs’ın bu anlamda parti için önemli bir dönüm noktası olduğunu vurguladı.

Görev bırakma iddialarına da değinen Özel, hem partide hem Meclis’te hem de belediyelerde görevlerinin başında olduklarını belirtti. Parti içinde yapılan değerlendirmelerde belediyecilik faaliyetlerinin en önemli siyasi alanlardan biri olduğu ve iktidara verilecek en güçlü yanıtın bu alandaki başarılar olduğu görüşünün öne çıktığını ifade etti."