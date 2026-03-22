ÜST ÜSTE 20’NCİ KEZ

ABD merkezli düşünce kuruluşu Freedom House, “Dünyada Özgürlükler 2026” raporunu paylaştı. Dünyada özgürlüklerin üst üste 20’nci kez gerilediğine vurgu yapıldı. Türkiye ise demokrasi, adil yargılanma ve temel haklar konusunda “Özgür Olmayan Ülkeler” arasındaki yerini korudu. Raporda Türkiye ile ilgili açıklanan veriler dikkat çekti.

İMAMOĞLU AYRINTISI

Türkiye’nin yargı bağımsızlığı ve adil yargılanma hakkı konusunda aldığı puan 4 üzerinden yapılan değerlendirmede “0” (sıfır) oldu. Türkiye, 100 üzerinden yapılan genel değerlendirmede ise geçen yıla göre 1 puan daha kaybedip 32 puana geriledi. Raporda CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanma sürecine özel yer ayrıldı.

İŞTE TÜRKİYE’NİN KARNESİ

İmamoğlu için “Yargının mevcut siyasallaşmış yapısı nedeniyle, İmamoğlu’nun adil yargılama süreci geçirmesi pek olası görünmüyor” denildi. 4 puan üzerinden yapılan değerlendirmede Türkiye’nin notları şöyle: Adil yargılanma: 0. Basın ve ifade özgürlüğü: 1. Akademik özgürlük: 1. Yolsuzluğa karşı koruma: 1. Eşit yurttaşlık: 1. Şeffaf yönetim: 1.