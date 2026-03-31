İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen 'rüşvet' soruşturmasında tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ile ilgili yeniş gelişme var. İçişleri Bakanlığı, Özkan Yalım'ın görevden uzaklaştırıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ilgili soruşturmada tutuklandığı anımsatılan Yalım'ın geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırıldığı aktarıldı. ŞİRKETLERİNE KAYYUM ATANMIŞTI Tutuklanmasının ardından mal varlığına el konulan Yalım'ın şirketlerine Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.

