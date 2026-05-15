Eski CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Avukat Gamze Pamuk, tutuklu bulunan ve CHP’den ihraç edilerek Uşak Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Özkan Yalım’ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerde yer alan iddialar nedeniyle açıklama yaptı.

Pamuk, söz konusu ifadelerde kendisi hakkında yer aldığı belirtilen iddiaların tutanağa geçirilmesine tepki göstererek, sürecin hukuki değil siyasi sonuçlar doğurabilecek şekilde yürütüldüğünü savundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Pamuk, soruşturmayla ilgisi bulunmadığını belirttiği bazı beyanların resmi tutanaklara geçirilmesini eleştirerek, bunun “hukuk dışı bir uygulama” olduğunu öne sürdü. Pamuk, ifadelerin daha sonra medyaya servis edilmesine de tepki gösterdi.

Sürecin yanlış değerlendirildiğini ve bunun kabul edilemez olduğunu ifade eden Pamuk, avukatları aracılığıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) başvuruda bulunduğunu duyurdu. Pamuk, ilgili savcı hakkında soruşturma açılması talebinde bulunduğunu belirtti.

Pamuk, açıklamasında ayrıca, kendisi hakkındaki iddiaların siyasi amaçlarla kullanıldığını iddia ederek, bu durum karşısında sessiz kalmayacağını ve hukuki mücadeleye devam edeceğini ifade etti.