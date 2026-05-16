Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Meşkan Tepe güzergahında sabah saatlerinde kahreden bir kaza meydana geldi. Pancar işçilerini taşıyan minibüs, dağlık ve engebeli arazide sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
UÇURUMA YUVARLANDI
Savrulan minibüs, yaklaşık 100 metre yükseklikteki uçuruma yuvarlanarak kayalık alana düştü. Kazayı gören çevredeki diğer vatandaşların ve köy sakinlerinin büyük panik içinde durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve arama-kurtarma ekibi sevk edildi. Coğrafi şartların zorluğu nedeniyle ekipler yaralılara ulaşmak için zamanla yarıştı.
2 YARALININ DURUMU KRİTİK
Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, minibüste bulunan işçilerden 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtarılan 7 işçi ise ekiplerin ve vatandaşların yoğun çabasıyla uçurumdan çıkarılarak ambulanslarla Yüksekova Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2’sinin hayati tehlikesinin sürdüğü ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.