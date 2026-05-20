Singapur Toprak Otoritesi (SLA) tarafından yürütülen mülkiyet kanunları, yerel konut piyasasını korumak amacıyla yabancı yatırımcılara yönelik farklı kurallar uyguluyor. Ülke genelindeki konut stokunun büyük kısmını oluşturan Konut Geliştirme Kurulu (HDB) destekli ucuz sosyal konutların yabancılara satışı tamamen yasaklanırken, bu hak yalnızca Singapur vatandaşlarına tahsis ediliyor.

MÜSTAKİL EV VE ARSA ALIMI ÖZEL ONAY GEREKTİRİYOR

Yabancı uyruklu alıcılar, herhangi bir resmi onay mekanizmasına tabi tutulmadan yalnızca "Condominium" olarak adlandırılan özel apartman dairelerini serbestçe satın alabiliyor. Buna karşın villa, arsa veya müstakil ev gibi kalıcı arazi mülkiyetine (Landed Properties) sahip olmak isteyen yabancıların Singapur Toprak Otoritesi'nden (SLA) özel onay alması gerekiyor. Bu onaylar ise istisnai durumlar haricinde genellikle yalnızca ülke vatandaşlarına veriliyor.

EK VERGİLER MALİYETLERİ ARTIRIYOR

Ortalama daire fiyatlarının milyonlarca dolar seviyesinde seyrettiği Singapur emlak piyasasında, yabancı alıcılar yüksek edinme maliyetlerinin yanı sıra ağır vergi yükümlülükleriyle de karşılaşıyor. Yabancı yatırımcılar, normal harçların yanı sıra "Ek Alıcı Damga Vergisi" (ABSD) başta olmak üzere yüksek oranlı ek vergileri peşinen ödemekle mükellef tutuluyor.

DAİMİ OTURMA İZNİ HAKLARI GENİŞLETİYOR

Yabancıların gayrimenkul piyasasındaki yasal haklarını genişletebilmeleri ve devlet destekli konut imkanlarından yararlanabilmeleri için statü değişikliğine gitmeleri gerekiyor. Ülkede "Daimi Oturma İzni" (PR) statüsünü elde eden yabancıların emlak edinme kısıtlamaları esnetilirken, Singapur vatandaşlığına geçilmesi durumunda ise HDB sosyal konutları dahil olmak üzere tüm mülk segmentlerine tam erişim hakkı tanınıyor.