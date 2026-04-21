Barselona’nın simgesi ve mimarlık tarihinin en büyük "bitmeyen davası" olan Sagrada Família, nihayet son düzlüğe girdi. 1882 yılında temeli atılan bu devasa bazilika, 2026 yılında inşaat sürecini tamamlayarak dünyanın en ilginç mimari serüvenlerinden birini noktalayacak.

2026 YILI ÖZELLİKLE SEÇİLDİ

2026 yılı tesadüfen seçilmiş bir tarih değil. Bu yıl, bazilikanın dahi mimarı Antoni Gaudí’nin ölümünün 100. yıl dönümü. İnşaat komitesi, Gaudí’nin mirasına bir saygı duruşu olarak, binanın ana yapısını ve kulelerini bu tarihe kadar bitirmeyi hedefliyor. Her ne kadar dekoratif detayların ve bazı heykellerin tamamlanması 2030’lara kadar sarkabilecek olsa da, binanın mimari formu 2026’da tam halini alacak.

DÜNYANIN EN YÜKSEK KİLİSESİ

Tamamlandığında, bazilikanın en yüksek noktası olan "İsa Mesih Kulesi" tam 172,5 metre yüksekliğe ulaşacak. Bu yükseklik, Sagrada Família’yı dünyanın en yüksek dini yapısı yapacak. Ancak Gaudí'nin doğaya olan saygısından dolayı ilginç bir kuralı vardı: Kilise, Barselona’nın en yüksek noktası olan Montjuïc Tepesi'nden (173 metre) tam 50 santimetre daha alçak tasarlandı. Gaudí, "İnsan yapımı bir eser, Tanrı’nın yarattığı bir dağı geçmemeli," diyordu.

PLANLAR İÇ SAVAŞTA YOK EDİLMİŞTİ

İnşaatın bu kadar uzun sürmesinin sebeplerinden biri de 1936'daki İspanyol İç Çatışması. Çatışma sırasında Gaudí’nin atölyesi yakıldı ve hazırladığı alçı modeller ile çizimler parçalandı. Bugün gördüğümüz inşaat, o parçalanmış modellerin modern teknoloji ve tahminlerle birleştirilmiş hali. Yani mimarlar, adeta dev bir yapbozu Gaudí’nin zihnini okuyarak tamamlıyorlar.

"MÜŞTERİM ACELE ETMİYOR"

Gaudí, ömrünün son 43 yılını tamamen bu projeye adamıştı ve projenin kendi ömrü içinde bitmeyeceğini biliyordu. İnsanların inşaatın yavaşlığıyla ilgili eleştirilerine ise şu meşhur cevabı vermişti: "Müşterim (Tanrı) acele etmiyor."

TAŞTAN BİR ORMANA AÇILIN

İçeri girdiğinizde kendinizi bir kilisede değil, taşlaşmış bir ormanda gibi hissedersiniz. Sütunlar ağaç gövdelerini andırır ve yukarı doğru daldan budaktan ayrılırlar. Tavandaki boşluklardan süzülen ışık ise ormanda yaprakların arasından sızan güneş ışığı etkisini yaratır. Bu, Gaudí'nin "doğada düz çizgi yoktur" felsefesinin en büyük yansımasıdır.

İNŞAATIN PARASINI TURİSTLER ÖDÜYOR

Sagrada Família hiçbir zaman devletten veya kiliseden resmi bir fon almadı. Başlangıçta sadece bağışlarla ilerleyen inşaat, bugün tamamen ziyaretçilerin bilet ücretleriyle finanse ediliyor. Yıllık yaklaşık 5 milyon ziyaretçi, bu tarihi yapının son taşlarının konulmasını sağlıyor.