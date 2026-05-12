Kırıkkale’de gece saatlerinde meydana gelen feci trafik kazası, bir genç kadının yaşamını yitirmesiyle sonuçlandı. Alparslan Türkeş Bulvarı üzerindeki İtfaiye Kavşağı mevkiinde yaşanan olayda, sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil, bir anda kontrolden çıkarak önce yol kenarında park halindeki, ardından da trafik levhalarına çarptı.

Çarpışmanın şiddetiyle araçtan dışarı fırlayan Eda Taşkın ve araçta bulunan O.A. ağır şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye ivedilikle polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Eda Taşkın, doktorların gösterdiği tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

Tedavisi devam eden O.A.’nın durumu takip edilirken, emniyet güçleri kazanın oluş şekli ve sürücü tespitiyle ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlattı.