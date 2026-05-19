Gazeteci Sinan Burhan, İYİ Parti'den istifa eden milletvekili Ersin Beyaz hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu.

"ERSİN BEYAZ AK PARTİ'YE GEÇECEK"



Sinan Burhan, katıldığı bir televizyon programında "Ersin Beyaz yanında 2 milletvekili ile beraber AK Parti’ye geçecek. Bu milletvekilleri İYİ Parti ve CHP’den. Ersin Beyaz’ın İYİ Parti’den AK Parti’ye geçeceğini söyleyebilirim. Almış olduğum kulis bilgileri bu yönde." ifadelerini kullandı.

"GELECEK HAFTA AK PARTİ'YE KATILIR"

Burhan, "Kendisine sordum. ‘Bu konuyla ilgili yorum yapmak istemiyorum, şu anda dinleniyorum’ dedi. Yanında 2 Milletvekili ile birlikte geçecek. Bu milletvekilleri İYİ Parti ve CHP’den. Bu hafta grup toplantısında olmasa bile gelecek hafta AK Parti’ye katılır." dedi.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ersin Beyaz, partisinden istifa ettiğini bildirmişti. Parti yönetimine yönelik “vizyon eksikliği” ve “pasif siyasi anlayış” eleştirilerinde bulunan Beyaz, siyasete millet adına devam edeceğini açıklamıştı.