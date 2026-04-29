ABD yönetimi, ülkenin 250. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle sınırlı sayıda özel pasaport basma kararı aldı.

Yeni tasarlanan pasaportta, ABD Bağımsızlık Bildirgesi’ne atıfların yanı sıra Başkan Donald Trump’ın fotoğrafı ve imzası yer alacak. Ayrıca, kurucu babaların Bağımsızlık Bildirgesi’ni imzaladığı tarihi anı betimleyen görseller de tasarımın bir parçası olacak.

Temmuz ayında gerçekleştirilecek 250. yıl kutlamaları sırasında kullanıma sunulması planlanan bu özel pasaportun, stoklar el verdiği sürece tüm ABD vatandaşlarına açık olacağı belirtildi. Ancak pasaportun yalnızca Washington Pasaport Ajansı üzerinden temin edilebileceği ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “ABD 250. kuruluş yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, bu tarihi anı taçlandırmak adına sınırlı sayıda özel tasarım pasaportları kullanıma sunacağız” dedi. Pigott ayrıca, pasaportların mevcut güvenlik standartlarını eksiksiz şekilde koruyacağını vurguladı.

HATIRA ALTIN PARA DA BASILACAK

Öte yandan, ABD Darphanesi de yıl dönümü kapsamında üzerinde Donald Trump’ın görselinin yer aldığı hatıra altın paralar basılacağını duyurdu. Hazine Bakanlığı ise yeni banknotlarda Trump’ın imzasının bulunacağını açıkladı. Bu adım, görevdeki bir başkanın imzasının ABD parasında ilk kez yer alacak olması açısından dikkat çekiyor.