İngiltere, özellikle Avrupa Birliği ülkelerinden gelen yolculara yönelik gıda kısıtlamalarını sıkılaştırdı. Yetkililer, duty-free (gümrüksüz) mağazalardan satın alınsa bile et ve süt ürünlerinin ülkeye sokulmasının yasak olduğunu hatırlattı. Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (Defra), bu kuralların hayvan hastalıklarının yayılmasını önlemek amacıyla uygulandığını belirtti.

ET VE SÜT ÜRÜNLERİNE YASAK

Yeni düzenlemeye göre AB ülkeleri ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen yolcular peynir, süt, tereyağı, yoğurt, sığır, kuzu ve bu etlerden üretilmiş ürünleri İngiltere’ye getiremiyor. Sandviç gibi işlenmiş ürünler de bu yasağa dahil edildi. Yetkililer, beyan edilse bile bu ürünlere el konulacağını ve imha edileceğini belirtti.

MEYVE SEBZEYE DE SINIRR

Sadece hayvansal ürünler değil meyve, sebze, tohum ve kuruyemiş gibi bazı gıda ürünleri de kısıtlamalara tabi. Ancak balık, yumurta ve belirli deniz ürünleri sınırlı miktarlarda kişisel kullanım için getirilebiliyor.

KURALLARA UYMAYANA CEZA

Yasaklı ürünleri beyan etmeyen yolcuların 5.000 sterline kadar para cezası ile karşılaşabileceği ya da yargılanabileceği bildirildi.

TÜRKİYE'DEN SUCUK VE PASTIRMADA YASAK

İngiltere’de yaşayan Türk vatandaşlarının da Türkiye’den dönüşlerde özellikle sucuk, pastırma, peynir gibi ürünleri getirmemesi gerekiyor. Uzmanlar, sık yapılan “hediyelik gıda getirme” alışkanlığının ciddi cezalara yol açabileceği konusunda uyarıyor.

Öte yandan karara uymayan Türk vatandaşları 300 bin lira para cezasıyla karşı karşıya kalacak.