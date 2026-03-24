Demirel 1964’de Adalet Partisi Genel Başkanı seçilince vatandaşların Adnan Menderes’in kapatılan Demokrat Partisine ‘’Demir Kırat’’ demesinden esinlendi ve Adalet Partisi’nin ‘’Güneş ve açık kitap’’ olan logosunu ‘’Kırat’’ olarak değiştirdi.

Gültekin Uysal - Emin Özgönül

Adalet Partisi 12 Eylül darbesinde kapatılınca yerine kurtulan Doğru Yol Partisi (DYP) de ‘’Kırat’’’ amblemini seçti. Daha sonra DYP ile Anavatan Partisi (ANAP) birleşip Demokrat Parti oldu. Genel Başkanlığını Gültekin Uysal’ın yaptığı DP de kendisine ‘’Kırat’’ amblemini seçti. 2015’de yeniden kurulan Adalet Partisi de geçen yıl amblemini ’Şaha kalkmış Kırat’’ olarak değiştirdi. DP buna itiraz etti,. AYM, iki partinin ambleminin benzerliğinin karışıklığa neden olacağına hükmetti. Adalet Partisi’nin’’Kırat’’ amblemini kullanamayacağına karar verdi.

Süleyman Demirel

Kırat için rodeo esprisi yapmıştı

Süleyman Demirel 11 Şubat 1961’de kurulan Adalet Partisi’nin ilk amblemi olan ‘’Güneş ve açık kitap’’ logosunu 1964’de Genel Başkan seçilince değiştirdi ve ‘’Kırat’’ amblemini aldı. ‘Bu değişiklik için İçişleri Bakanlığı’na başvurduğunda ‘’Türkiye’de iktidar olmak, rodeoya benzer; at üstünde durmak sanattır’’ dedi.