Pazar tezgahlarında kilosu 100 lira bandında satışa sunulan yer elması, kan basıncını dengeleyici ve şeker seviyesini regüle edici özellikleriyle dikkat çekiyor. Görünümü itibarıyla patatesle karıştırılan bu kök sebze, tıbbi özellikleri nedeniyle uzmanlar tarafından "doğal tansiyon düzenleyici" olarak nitelendiriliyor.

KAN DAMARLARINI GEVŞETİYOR

Yer elması, yüksek oranda potasyum içermektedir. Potasyum, vücuttaki sodyumun (tuz) damar çeperleri üzerindeki olumsuz etkilerini minimize ederek kan damarlarının gevşemesine yardımcı olur. Bu biyokimyasal süreç, yüksek seyreden kan basıncının normal seviyelere inmesini ve sabitlenmesini sağlar.

İNÜLİN ETKİSİ VAR

Bitkiyi diğer kök sebzelerden ayıran en önemli özellik, içinde nişasta yerine inülin barındırmasıdır. İnülin maddesi; kan şekerini ani dalgalanmalara yol açmadan dengeler, düşük glisemik indeksi sayesinde metabolik dengeyi destekler, bağırsak florasını iyileştirerek dolaylı yoldan kalp ve damar sağlığını korur.

EN YÜKSEK FAYDAYI ÇİĞ TÜKETİMDE VERİYOR

Uzmanlar, yer elmasındaki bileşenlerin ısıya maruz kaldığında yapı değiştirebileceğine dikkat çekerek, en yüksek faydanın çiğ tüketimle elde edildiğini belirtti. Kabukları soyularak veya iyice fırçalanarak salatalara eklenen yer elması, üzerine limon sıkıldığında hem kararmıyor hem de içeriğindeki demir emilimi maksimum seviyeye çıkıyor.