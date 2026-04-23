Fenerbahçe’de gözler, Galatasaray derbisine çevrildi. Bu maç, birçok ismin geleceğinin ve Fenerbahçe’nin yakın dönem kaderinin belirleyicisi olacak. Pazar günkü derbiyi kazanmak, Teknik Direktör Tedesco için nefes alma demek. Kaybetmek ya da berabere kalmak ise pazartesi günü vedalaşma anlamına geliyor.

ÇANLAR ÇALABİLİR

Fark 7’ye çıkar, şampiyonluk şansı da kaybedilirse futbol yapılanmasında köklü bir revizyona gidilecek. Tedesco ile birlikte Futbol Direktörü Devin Özek de pazartesi günü bavullarını toplayacak. Sadece bu iki isim değil, göreve devam etmeyi planlayan Sadettin Saran yönetimi için de çanlar çalmaya başlayacak.

İKİNCİLİK DE KAÇARSA

Fenerbahçe’de Galatasaray karşısında alınacak olumsuz bir sonuç ikinciliği de tehlikeye atma anlamına geliyor. Taraftar nezdinde hem yönetime hem de takıma olan güven eridi. Bu nedenle sarı-lacivertli futbolcular, pazar akşamı derbiye çıkarken, birçok kişi pazartesi sendromu yaşayacak.