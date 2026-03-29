Pedro Sánchez, Kudüs’te Katoliklerin Paskalya öncesi ayinlerine izin verilmemesine ilişkin sert bir açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sanchez, Binyamin Netanyahu yönetimini eleştirdi.

Sanchez açıklamasında, Katoliklerin Kudüs’teki kutsal mekanlarda ayin düzenlemesinin herhangi bir gerekçe gösterilmeden engellendiğini belirterek, bu durumu “dini özgürlüğe yönelik haksız bir saldırı” olarak nitelendirdi.

İspanya hükümetinin söz konusu uygulamayı kınadığını ifade eden Sanchez, İsrail’e inanç çeşitliliğine ve uluslararası hukuka saygı gösterme çağrısında bulundu.

Açıklamasında hoşgörünün önemine de dikkat çeken Sanchez, farklı inançların bir arada yaşayabilmesinin ancak karşılıklı saygı ile mümkün olabileceğini vurguladı.