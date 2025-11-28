Kahvaltının günün en önemli öğünü olduğu sık sık vurgulanırken, uzmanlar demir eksikliği yaşayan kişilerin sofrasına eklemesi gereken özel bir besine dikkat çekiyor: tahin helvası. Yıllardır pekmez “demir kaynağı” olarak bilinse de, son değerlendirmeler tahin helvasının demir bakımından pekmezin çok ötesine geçtiğini ortaya koyuyor.

PEKMEZDEN DAHA GÜÇLÜ

Susamdan elde edilen tahin, doğal olarak yüksek miktarda demir, kalsiyum ve magnezyum içeriyor. Bu nedenle tahin helvası, yalnızca enerji vermekle kalmıyor, aynı zamanda demir eksikliği riskine karşı etkili bir destek sağlıyor. Özellikle kahvaltıda tüketildiğinde uzun süre tokluk sağlayan bu geleneksel tat, pekmezin tahtını sarsmış durumda.

Uzmanlara göre tahin helvası ve pekmezin birlikte tüketilmesi hem lezzeti artırıyor hem de demir alımını güçlendiriyor. Yoğun tempoda çalışanlar için bu ikili, sabah saatlerinde ihtiyaç duyulan enerjiyi sağlamada önemli bir avantaj sunuyor.

DEMİR DEPOLARINI KISA SÜREDE DOLDURUYOR

Susamın besin değeri sebebiyle tahin helvası, tek kaşıkta bile yüksek oranda demir içeriyor. Bu özelliği nedeniyle son aylarda özellikle kansızlık şikâyeti yaşayanlar tarafından sıkça tercih edilmeye başlandı.

“DÜZENLİ TÜKETİM KAN DEĞERLERİNDE BELİRGİN ARTIŞ SAĞLIYOR”

Harvard Tıp Fakültesi Beslenme Uzmanı Dr. Elena Morris, susam bazlı ürünlerin demir eksikliğiyle mücadelede güçlü bir rol oynadığını vurgularken, “Tahin ve tahin ürünleri, bitkisel demir kaynakları içinde en yoğun besinlerden biridir. Düzenli tüketim, özellikle hafif ve orta düzeyde demir eksikliği olan bireylerde kan değerlerinde belirgin iyileşme sağlayabilir” dedi.

Dr. Morris ayrıca, tahin helvasının doğal yağlar içermesi nedeniyle enerji metabolizmasını desteklediğini ve gün içinde halsizlik yaşayan kişiler için ideal bir seçenek olabileceğini belirtti.