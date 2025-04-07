Son dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan ve her bölümüyle reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti, çarpıcı bir ayrılık iddiasıyla gündeme geldi. Dizide "Pembe" karakterine hayat veren başarılı oyuncu Sibel Taşçıoğlu'nun kadrodan ayrılacağı öne sürüldü.

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ve Doğukan Güngör gibi usta isimlerin yer aldığı dizi, bu gelişmeyle izleyicilerini şaşkına çevirdi.

Senaryo Nedeniyle Ayrılıyor

Televizyon kulislerinde konuşulanlara göre, sevilen oyuncunun diziden ayrılma sebebi senaryoya dayanıyor. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, senaryosunu Melis Civelek ile Zeynep Gür’ün kaleme aldığı dizide, Pembe karakterinin hikâyesi sona erdi.

Bu iddialar, Taşçıoğlu'nun dizideki rolünün artık senaryoda yer bulamayacağı ve karakterin doğal akış içerisinde veda edeceği şeklinde yorumlandı.

Yeni Proje İddiası Gündemde

Sibel Taşçıoğlu'nun başka bir projeyle anlaşma sağladığı ve bu nedenle diziden ayrılacağı da öne sürülen bir diğer iddia. Bu gelişme, izleyiciler kadar dizi dünyasında da büyük merak uyandırdı.

Show TV Magazin Haber Müdürü Ömür Sabuncuoğlu, Habertürk ekranlarında yayınlanan Burası Haftasonu programında Ela Rumeysa Cebeci'nin sorularını yanıtladı. Sabuncuoğlu, Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılığıyla ilgili henüz kesinleşmiş bir kararın olmadığını belirterek, sürecin devam ettiğini aktardı.