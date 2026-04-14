Türkiye'nin havası, çifte çöl tozu istilasıyla değişmeye hazırlanıyor. Meteorolojik verilere göre, hem batıdan Cezayir üzerinden hem de doğudan Suriye sınırından eş zamanlı olarak harekete geçen devasa çöl tozu bulutları ülkemize giriş yapmaya başladı.
GÖKYÜZÜNÜN MAVİLİĞİ KAYBOLACAK
Atmosfere karışan yoğun toz kütleleri, güneşli günlerde alıştığımız o berrak gökyüzü manzarasını tamamen değiştirecek. Havadaki toz partiküllerinin hızla artmasıyla birlikte gökyüzünün o parlak maviliği yerini daha puslu, soluk ve gri bir renge bırakacak.
HAFTA SONU ÇAMUR YAĞACAK
Havaya karışan çöl tozunun asıl can sıkıcı etkisi ise hafta sonuna doğru kendisini gösterecek. Atmosferde biriken yoğun toz tabakası, yaklaşan hava dalgasıyla birleşerek cuma ve cumartesi günleri Türkiye genelinde çamur yağmurlarına dönüşecek.
UZMANLARDAN 'TEMİZLİK' UYARISI
Uzmanlar, gökten çamur yağacağı bu iki kritik gün öncesinde vatandaşlara acil bir çağrıda bulunarak, "Emekleriniz tamamen boşa gider; hafta sonu geçene kadar sakın araba yıkamayın ve evlerinizin camlarını silmeyin" uyarısında bulundu.