İstanbul’un Pendik ilçesinde bir alışveriş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yükselen dumanlar çevrede paniğe yol açarken, durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

Yangının ardından alışveriş merkezinde bulunan vatandaşlar güvenlik önlemleri kapsamında tahliye edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik çemberi oluştururken, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

Olayda ilk belirlemelere göre can kaybı ya da yaralanma bilgisi paylaşılmazken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. Yetkililerden gelecek açıklamalar bekleniyor.