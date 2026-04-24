Olay, dün saat 21.30 sıralarında Kaynarca Fevzi Çakmak Mahallesi Timurlenk Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta düzenlenen asker eğlencesinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayda tarafların birbirlerine saldırdıkları anlar çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Kavga, eğlenceye katılan diğer kişilerin araya girmesiyle son buldu.

