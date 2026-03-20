ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü savaşın maliyeti artmaya devam ediyor. ABD medyası, Pentagon’un Beyaz Saray’a gönderilmek üzere, savaşın sürdürülmesi için 200 milyar doları aşan yeni bir bütçe talebi hazırladığını öne sürdü. ABD merkezli The Washington Post’un ismini açıklamadığı ABD’li üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre, ABD Savunma Bakanlığı İran’a karşı savaşın sürdürülmesi için 200 milyar doları (886 trilyon 412 milyar TL) aşan yeni bir bütçe talebi hazırladı.

Bakanlık bu kapsamda Beyaz Saray’dan onay alarak söz konusu paketi Kongre’ye sunmayı planlıyor.

AÇIKLADILAR

Beyaz Saray ekonomi danışmanı Kevin Hassett daha önce operasyonun ilk iki haftasında 12 milyar dolardan fazla harcama yapıldığını açıklamıştı. Amerika merkezli The New York Times’ın bir haberinde ise maliyetin sadece ilk altı günde 11,3 milyar doları aştığı belirtilmişti.