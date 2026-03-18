ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran'a yönelik saldırılar için bölgeye gönderilen "USS Gerald R. Ford" uçak gemisi savaş grubunun halen Kızıldeniz'de göreve devam ettiğini açıkladı.

ABD'li bir savunma yetkilisi, AA muhabirine, Gerald R. Ford uçak gemisinin görev bölgesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Yetkili, İran'a yönelik "Destansı Öfke" operasyonu kapsamında bölgeye gönderilen USS Gerald R. Ford uçak gemisi savaş grubunun Kızıldeniz'de görev yapmaya devam ettiğini belirtti.

ABD medyasında çıkan ve savaş gemisinin eski görev yerine döneceğine ilişkin haberler konusunda ise yetkili, "Askerlerimizi ve operasyonel güvenliğimizi korumak amacıyla gemilerin gelecekteki hareketleri hakkında spekülasyon yapmayacağız." ifadesini kullandı.