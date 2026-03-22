İngiltere Premier Lig'in 31. haftasında Tottenham Hotspur, Nottingham Forest'ı konuk etti. Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Nottingham, Igor Tudor'un teknik direktörlüğünü yaptığı Tottenham'ı deplasmanda Igor Jesus, Morgan Gibbs-White ve Taiwo Awoniyi'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.
GALİBİYET HASRETİ 13 MAÇA ÇIKTI
Öte yandan bu mağlubiyetle birlikte Igor Tudor yönetimindeki Tottenham Hotspur'un galibiyet hasreti 13 maça çıktı. Mavi-Beyazlı ekip, haftayı 30 puanla küme düşme hattının yalnızca 1 puan üstünde tamamladı.
Daha önce Süper Lig'de Karabükspor ve Galatasaray'ı çalıştıran Igor Tudor ise Tottenham'ın başında çıktığı 5 lig maçında yalnızca 1 puan alabildi.