Enerji piyasalarındaki hareketlilik, araç sahiplerinin gündemine bomba gibi düştü. İran ile sağlanan ateşkes sürecinin uzatılmasına rağmen Hürmüz Boğazı'ndaki lojistik krizin devam etmesi, Brent petrol fiyatları tekrar 100 doların üzerine çıktı.

PETROL FİYATLARI 105 DOLARI AŞTI

Dünyanın en kritik enerji geçiş güzergahlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan aksaklıklar, arz endişelerini tetikledi. Hafta başından bu yana %17'nin üzerinde değer kazanan Brent petrolün varil fiyatı, 105 dolar bandını aşarak piyasalarda şok etkisi yarattı.

MOTORİNE BU GECE ZAM

Küresel piyasalardaki bu tırmanış ve döviz kurundaki hareketlilik, iç piyasada motorin fiyatlarına yansıyacak. Sektör temsilcilerinden edinilen verilere göre; 24 Nisan’ı 25 Nisan’a bağlayan gece yarısından itibaren motorin (motorin) litre fiyatına 3 TL civarında bir artış yapılması öngörülüyor.

