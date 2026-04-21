Devam eden ABD-İran çatışması 600 ila 700 milyon varil petrol kaybına yol açtı.

Dünyanın en büyük petrol tüccarı Vitol’un CEO’su Russell Hardy’ye göre bu rakam piyasa toparlanana kadar en az 1 milyar varile ulaşabilir.

Hardy bu rakamları Salı günü FT Global Commodities Summit’te paylaştı. Savaşın arz krizi sebebiyle günde 12 milyon varil hidrokarbon kaybına yol açtığını belirtti.

Çatışma talebi de etkiledi. Hardy, arz kesintileri sonucunda günde 4 milyon varil petrol talebinin kaybolduğunu dile getirdi.

Buna ek olarak Hardy, savaş etkisiyle 300 ila 400 milyon varil yakıt stokunun kullanılacağını kaydetti.