İran savaşıyla birlikte küresel enerji piyasalarında yaşanan hareketlilik, ABD ekonomi yönetimini ve finans dünyasını teyakkuza geçirdi.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Beyaz Saray’ın uzun süreli bir çatışma dahil tüm olasılıklara hazırlıklı olması amacıyla petrol fiyatlarındaki keskin artış senaryolarının rutin değerlendirmeler kapsamında modellendiğini bildirdi. Hazine Bakanı Scott Bessent’in savaş öncesinden bu yana gerilimin ekonomik büyümeye zarar verebileceği yönündeki endişelerini dile getirdiği belirtilirken, Beyaz Saray kanadı stratejik değerlendirmelerin sürdüğünü ancak belirli uç senaryoların birer "tahmin" olmadığını vurguladı.

HAZİNE VE BEYAZ SARAY ARASINDAKİ GÖRÜŞ TRAFİĞİ

Üst düzey Hazine yetkililerinin birkaç haftadır petrol ve benzin fiyatlarındaki dalgalanmalara ilişkin endişelerini Beyaz Saray’a ilettikleri kaydedildi. Buna karşın Beyaz Saray sözcüsü Kush Desai, yönetimin çeşitli fiyat senaryolarını her zaman değerlendirdiğini ancak petrolün 200 dolara ulaşma olasılığının incelenmediğini ifade etti. Desai ayrıca, Bakan Bessent’in "Epic Fury Operasyonu" kaynaklı kısa vadeli aksaklıklar konusunda endişe taşımadığını belirterek bu yöndeki özel bir çalışma iddialarını reddetti.

WALL STREET'TEN KARAMSAR TAHMİNLER

İran savaşının ekonomik etkileri netleşmeye başladıkça Wall Street kurumları ABD’ye yönelik büyüme tahminlerini aşağı yönlü revize etti. Goldman Sachs, petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle önümüzdeki 12 ay içinde bir durgunluk yaşanma riskinin yüzde 30’a çıktığını duyurdu. Banka, şubat ayında yüzde 4,4 olan işsizlik oranının 2026 sonuna kadar yüzde 4,6’ya yükseleceğini öngörüyor.

Enflasyonun Fed’in yüzde 2’lik hedefinden uzaklaşarak yüzde 3 seviyelerine yakın seyredeceği beklentisi, harcanabilir geliri azaltacağı ve istihdamı sınırlayacağı gerekçesiyle endişe yaratıyor. Oxford Economics baş ekonomisti Nancy Vanden Houten, savaşın etkilerinin benzin istasyonlarında bile görülebildiğini ve ekonominin birçok unsurunun hızla zayıflayacağını belirtti.

Ekonomik yavaşlamaya dair bir diğer sinyal ise vergi iadelerinden geldi. Morgan Stanley ekonomistleri, 23 Mart tarihli raporlarında iadelerin geçen yıla göre yüzde 12 artmasına rağmen, öngörülen yüzde 15-25 bandının altında kaldığını açıkladı. Bu durum üzerine banka, 2026 tüketici harcamaları artış tahminini yüzde 2’den yüzde 1,7’ye düşürdü.

LİDERLERDEN RİSK UYARILARI

BlackRock Başkanı Rob Kapito, yatırımcıların çatışma kısa sürse dahi riskleri hafife aldığı uyarısında bulunarak, tedarik zincirlerinin tam kapasiteye dönmesinin zaman alacağını ve bu durumun petrolü 150 dolara kadar taşıyabileceğini söyledi. Apollo Global Management Başkanı Jim Zelter ise uzun süren çatışmanın resesyon ve kredi döngüsü risklerini tetiklediğini, ABD’li tüketicilerin halihazırda sıkıntı belirtileri göstermeye başladığını vurgulayarak tablonun ciddiyetine dikkat çekti.