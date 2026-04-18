Türk televizyonlarının sevilen yapımlarından "Çocuklar Duymasın" ile tanınan Pınar Altuğ, katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamalarla yeniden gündeme geldi.

Altuğ, çocukluk yıllarında yaşadığı büyük kırılmayı anlattı. Varlıklı bir ailede büyüdüğünü ancak babasının iş yerinde çıkan yangın sonrası her şeye sıfırdan başladıklarını belirten oyuncu, 17 yaşında babasını kaybettiğini ve hayatının o dönemde değiştiğini ifade etti. Genç yaşta kendi ayakları üzerinde durduğunu söyleyen Altuğ, Neşe Erberk’in desteğiyle mankenliğe başladığını ve Türkiye güzeli seçilerek kariyerine yön verdiğini dile getirdi.

"KOVULMADIM, BEN BIRAKTIM"

En çok konuşulanlardan biri ise Çocuklar Duymasın itirafı oldu. Altuğ, diziden ayrılığıyla ilgili “Kovulduğum söylendi ama ben bıraktım. Bu benim hayatım” sözleriyle tartışmalara nokta koydu.