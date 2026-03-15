Magazin dünyasının popüler çiftlerinden Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, bu kez yıllar önce yaşadıkları komik bir anıyla gündeme geldi. 2008 yılında evlenen ve 2009’da kızları Su’yu kucaklarına alan çift, kendilerine ait YouTube kanalında ilişkilerine dair bilinmeyen bir anıyı anlattı.

''ÖPEYİM DERKEN KAFA ATTIM''

“İlişkinizin en komik ama kimsenin bilmediği detayı nedir?” sorusunu yanıtlayan Yağmur Atacan, nişan gecesinde yaşanan kazayı şöyle anlattı:

“Nişan gecesi Pınar’ı öpeyim derken ayağım kaydı. Yanlışlıkla kafa attım ve kafa üstü küvetin içine düştü.”

Atacan’ın bu sözleri izleyenleri kahkahaya boğdu.

PINAR ALTUĞ'DAN EN KOMİK AN AÇIKLAMASI

Pınar Altuğ da aynı soruya esprili bir yanıt verdi.

Ünlü oyuncu, “Bana kur yaparken ağzıma iki poğaça soktu” diyerek ilişkilerinin en komik anlarından birini paylaştı.