Adana'da 19 Mart tarihinde gerçekleşen büyük hırsızlık olayının yankıları sürüyor. Bir eve girerek 15 çeyrek altın, 5 tam altın, 6 gram altın, 3 altın yüzük ve 100 bin TL nakit parayı çalan şüphelinin izini süren Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şahsın 34 yaşındaki Y.U. isimli kadın olduğunu belirledi.
OPERASYON OSMANİYE'YE UZANDI
Hırsızlıktan tam 83 suç kaydı bulunan şüphelinin Osmaniye’de bir evde saklandığı bilgisine ulaşıldı. Eve düzenlenen baskında odaları tek tek arayan ekipler, azılı hırsızı yatak odasındaki bir dolabın içine gizlenmiş halde buldu.
PİŞKİNLİĞİ "PES" DEDİRTTİ
Kıskıvrak yakalanan Y.U., kelepçelenerek evden çıkarıldığı sırada kendisini yakalayan polis ekiplerine dönerek; “Hah ne oldu? Maşallah. Terörist mi yakaladınız?” diye bağırdı. Pişkin tavırlar kameralara yansıdı.
TUTUKLANDI
Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Y.U., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Hakkındaki somut deliller ve kabarık suç dosyası nedeniyle hakim karşısına çıkarılan şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Yaklaşık 500 bin TL değerindeki ziynet eşyası ve paranın akıbetiyle ilgili incelemeler ise devam ediyor.