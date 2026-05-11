ABD ile İran arasındaki belirsizliğin etkisiyle gümüş fiyatlarında sert yükselişler görülüyor. Ons gümüş nisan ayında başlattığı yükseliş serisini sürdürmeye devam ediyor.

Ons gümüş bugün 16.09'da yüzde 5'ten fazla artışla 85,19 dolara yükseldi.

29 Ocak 121,65 dolar ile tepe yapan ons gümüş fiyatı 23 Mart'ta yılın en düşük seviyesi olan 61,01 doları görmüştü. Ocak ayındaki sert düşüşün ardından toparlanmaya çalışan gri metal, o tarihten bu yana oluşturduğu ardışık düşük zirveler nedeniyle negatif bir tablo sergilemeyi sürdürüyor.

ALTIN YÜKSELİŞE GEÇTİ

Altın fiyatlarında da yükselişlerin hakim olduğu görülüyor. Ons altın bugün TSİ 16.09'da 4 bin 719 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN NEDEN YÜKSELDİ?

ABD ile İran arasında bir barış anlaşması için uzlaşma ortamının hala sağlanamamış olmasının tedirginliği ile küresel piyasalarda hareketlilik yaşanıyor.

Öte yandan Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco'nun yılın ilk çeyreğinde net karı, yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 6,5 milyar dolar artarak yüzde 25 yükseldi.

Saudi Aramco tarafından açıklanan finansal bilançoya göre, şirketin net karı ocak-mart döneminde 32,5 milyar dolara çıktı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 26 milyar dolar net kar açıklamıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Saudi Aramco Üst Yöneticisi Amin Nasser, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlere rağmen Aramco'nun ilk çeyrek sonuçlarındaki artışın şirketin operasyonel dayanıklılığı ve esnekliğini ortaya koyduğunu belirtti.

"FAZİLERE İLİŞKİN TAVSİYE VERMEYECEĞİM"

Beyaz Saray Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Kevin Hassett, Fed yönetiminde olması halinde arz şokunu para politikasında dikkate almamayı tercih edeceğini söyledi.

Hassett, Fed faizlerine ilişkin doğrudan tavsiye vermeyeceğini belirtirken, son altı ayda çekirdek enflasyonun ortalama yüzde 2,6 olduğunu kaydetti.

Enflasyonun mikroekonomik düzeyde gerilemeye devam ettiğini de savundu.Yüksek enerji fiyatlarının ABD'de resesyona yol açmasının çok düşük ihtimal olduğunu söyleyen Hassett, Cumhuriyetçilerin ekonomik görünüm konusunda kendilerini iyi hissetmeleri gerektiğini ifade etti.

İran görüşmeleri konusunda da aceleye gerek olmadığını belirten Hassett, İran ekonomisinin uçurumun eşiğinde olduğunu söyledi. Çin'in de İran ile ilişkilerini yeniden gözden geçirmek isteyeceğini öne sürdü.

Fed Başkanı Jerome Powell'a ilişkin değerlendirmesinde ise Hassett, Powell için bir çıkış yolunun müfettiş raporu olabileceğini düşündüğünü ifade etti.Yapay zeka düzenlemeleri konusunda konuşan Hassett, hükümetin ne yapacağını söylemek için erken olduğunu belirtti.

Mevcut sistemin yapay zeka ürünlerinin devreye alınmasında çalıştığını savunan Hassett, yapay zekayı onaylayacak devasa yeni bir bürokrasi istemediklerini söyledi.

GÖZLER ENFLASYON RAKAMLARINDA

Piyasanın gözü kulağı salı günü açıklanacak olan nisan ayı enflasyon rakamlarına çevrildi.

Nisan ayında enflasyonun yıllık bazda yüzde 3,7 olarak açıklanması beklenirken, aylık bazda yüzde 0,6 olarak açıklanması bekleniyor.

Enflasyon ABD'de mart ayında yüzde 3,3 olarak açıklanırken, aylık bazda yüzde 0,6 olmuştu.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.