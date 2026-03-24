Piyasalar, ABD ve İran arasındaki gerilimli açıklamalarla çalkantılı bir süreci geride bırakıyor. Jeopolitik risklerin artmasıyla birlikte Türk Lirası cinsi varlıklarda başlayan satış baskısı, devlet tahvillerini Mayıs 2025 sonrası en yüksek seviyelerine taşıdı. Piyasa uzmanları, tahvillerdeki bu hareketliliği "faiz indirim döneminin sonu, faiz artırım döneminin başlangıcı" olarak nitelendiriyor.

TAHVİL FAİZLERİNDE REKOR YÜKSELİŞ

Ekonomim'den Şebnem Turhan'ın haberine göre; ABD ve İsrail’in İran’a yönelik operasyon haberleri, TL varlıklarda ağır hasara yol açtı. Savaşın başlangıcından bu yana 2 yıl vadeli gösterge tahvil faizi 8.17 puan, 5 yıl vadeli tahvil 6.09 puan ve 10 yıl vadeli tahvil ise 4.58 puan yükseliş kaydetti.

Bu tablo, kısa vadeli enflasyon beklentilerinin kötüleştiğini ve Merkez Bankası’nın (TCMB) artık faiz artırım rotasına girdiğinin fiyatlandığını gösteriyor. Özellikle petrol fiyatlarının 95 dolar bandında seyretmesi, Nisan ayındaki Para Politikası Kurulu toplantısında bir artırım sinyali olarak okunuyor.

YABANCI YATIRIMCIDN TARİHİ ÇIKIŞ

Savaşın ilk iki haftasında yabancı yatırımcıların TL varlıklardan kaçışı hızlandı. Verilere göre, yabancıların devlet tahvillerindeki satışı 4.6 milyar doları aşarken, hisse senedi piyasasından net çıkış 1 milyar doları geçti. 13 Mart ile biten haftada gerçekleşen 2.8 milyar dolarlık tahvil satışı, son 5 yılın en sert haftalık çıkışı olarak kayıtlara geçti.

TRUMP VE İRAN ARASINDAKİ SÖZ DÜELLOSU BORSAYI SARSTI

Haftaya sert düşüşle başlayan BİST100 endeksi, ABD Başkanı Trump’ın "müzakere" ve "ara verme" açıklamalarıyla nefes alsa da İran’ın reddeden tavrıyla dalgalanmaya devam etti. Gün sonunda endeks yüzde 0,92 yükselişle 13.168 puandan kapansa da bankacılık endeksindeki yüzde 0,56’lık kayıp dikkat çekti. Altın fiyatlarında yaşanan sert düşüş ise yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatlarında 1.2 milyar dolarlık bir gerilemeye neden oldu.

"YABANCI İÇİN HİKAYE KALMADI"

Black Sea Advisory Kurucu Ortağı Eren Kuru, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon beklentilerini bozduğunu belirtti. Kuru, Türkiye'nin İran ile sınır komşusu olmasının negatif ayrışmada temel etken olduğunu vurgulayarak şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gösterge tahvil, Mayıs 2025’ten bu yana elde edilen tüm pozitif performansı sildi. Küresel piyasalarda faiz indirim teması artık rafa kalkmış görünüyor."

Uzmanlar, carry trade kanalından yapılan çıkışların 12 milyar dolara ulaştığına dikkat çekerken, faiz indirimi beklentisinin ortadan kalkmasıyla birlikte yabancı yatırımcıyı Türkiye'ye çekecek yeni bir hikaye kalmadığını ifade ediyor.