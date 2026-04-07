Altın fiyatları Hürmüz Boğazı'na ilişkin Trump'ın verdiği sürenin dolmasına yakın temkinli bir seyir sergilerken, petrol fiyatları ise yükselişe geçti.

Ons altın bugün sabah seansında yatay seyir sergiliyor. Bugün sabah saat 08.13'te 4 bin 655 dolarda bulunuyor.

Gram altın, dolar/TL kurundaki kısmi yükseliş ve ons altındaki sakin seyrin etkisiyle yatay seyir sergiliyor. Gram altın bugün sabah seansında 08.13'te 6 bin 676 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 811 lirada bulunuyor.

PETROLDE YÖN YUKARI

Petrol, ABD Başkanı Donald Trump'ın Salı günkü son tarihe kadar şartlarının kabul edilmemesi halinde İran'ın kritik altyapısını yok etme tehditlerini artırmasının ardından yükseldi.

Brent petrol bugün sabah seansında 08.13'te 111 dolarda hareketleniyor.

ABD ham petrolde de yükselişlerin olduğu görülüyor. ABD ham petrolü Haziran 2022’den bu yana en yüksek seviyede kapanmasının ardından yaklaşık 115 dolar seviyesinde bulunuyor.

TRUMP'IN VERDİĞİ SÜRE DOLUYOR

ABD Başkanı, Salı günü Doğu Saati ile 20.00’deki son tarihe kadar anlaşma sağlanamaması halinde İran’ın karşılaşacağı sonuçları açıkça dile getirerek, ABD ordusunun “yarın gece saat 12’ye kadar İran’daki her köprüyü yok edebileceğini” açıkladı.

Elektrik santrallerinin “yanan, patlayan ve bir daha asla kullanılamayacak” hale getirileceğini dile getirirken; bu durum Cenevre Sözleşmeleri’nin ihlalini ifade ediyor.

İran ise bu tür saldırılara, Basra Körfezi’ndeki enerji altyapısına ilişkin saldırılarını artırarak karşılık vereceği uyarısında bulundu.

Bu durum, küresel yakıt sıkışıklığını artırabilir ve dünya ekonomisine verilen zararı büyütebilir. Şu anda altıncı haftasına giren savaş, petrol piyasalarını sarsarak ciddi bir arz şokunu tetikledi.

