İspanya’nın popüler tatil noktalarından Formentera’da plaj kullanımına ilişkin yeni bir düzenleme yürürlüğe giriyor. Buna göre şezlong, şemsiye ve saklama kutuları gibi çeşitli plaj ekipmanlarının sahillere yerleştirilmesi yasaklandı. Söz konusu ekipmanların 2029 yılına kadar plajlardan tamamen kaldırılması gerekiyor.

YASAK KARARI HANGİ PLAJLARI ETKİLİYOR?

The Independent gazetesinin aktardığı bilgilere göre bu karar, adanın en önemli plajlarından bazılarını kapsıyor. Caval d’en Borras, Ses Illetes, Levante, Es Pujols ve Es Copinar gibi yoğun ziyaretçi alan sahiller yeni düzenlemeden doğrudan etkilenecek bölgeler arasında yer alıyor.

Öte yandan yerel yönetim, plajlara 1.169 şezlong ve 589 şemsiye yerleştirilmesine izin verdi. Ancak bu ekipmanların belirlenen çeşitli çevresel ve düzenleyici kriterleri karşılaması şart koşuluyor.

AMAÇ ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE KIYILARIN KORUNMASI

Yetkililer, getirilen yeni kuralların temel amacının kıyı şeridini korumak ve çevresel sürdürülebilirliği artırmak olduğunu belirtiyor. Bu adımın, adanın doğal yapısının korunmasına ve turizm baskısının dengelenmesine katkı sağlaması hedefleniyor.