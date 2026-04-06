Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi girişinde yaptıkları uygulamada bir motosiklet ile hurda toplamak amacıyla kullanılan triportörü durdurdu. Yapılan incelemede motosikletin plakasının olmadığı, triportörün de plakasız ve sürücüsünün ehliyetsiz olduğunu belirlendi. Sürücülere ilgili maddelerden toplam 126 bin lira idari para cezası kesildi. Her 2 araçta trafikten 1 ay süreyle men edilerek, yediemin otoparkına çekildi.