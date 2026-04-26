Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 26 Nisan’a ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. 7 il için sarı kodlu uyarı verilirken, Afyonkarahisar, Denizli, Muğla, Adana, Antalya, Burdur, Hatay, Eskişehir, Konya, Ordu, Tokat, Samsun, Trabzon, Erzurum, Kars, Malatya, Van, Diyarbakır, Antep, Siirt ve Urfa'da sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yağışların Güneydoğu Anadolu’nun doğusu ile Elazığ, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli geçeceği tahmin edilirken, hava sıcaklıklarının yurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2-4 derece artacağı kaydedildi.

Marmara ile Kuzey Ege’de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette olması bekleniyor. Marmara’da gece saatlerinden sonra rüzgar şiddetinin 40-60 kilometre olacağı öngörüüyor.

7 İLE SARI KODLA UYARI

Meteoroloji 7 ile ise sarı kodlu uyarı yaptı. İşte o iller:

Diyarbakır, Elazığ, Mardin, Siirt, urfa, Batman, Şırnak