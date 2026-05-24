Otomotiv dünyasında elektrikli dönüşümün kalelerinden biri olması beklenen Sunderland’deki yeni parça fabrikası, daha tam kapasiteyle faaliyete geçmeden büyük bir strateji değişikliğiyle sarsıldı. Japon şanzıman devi Jatco’nun, Nissan’ın elektrikli araçları için hayati önem taşıyan "üçü bir arada" güç aktarma organlarını üretmek üzere kurduğu 50 milyon sterlinlik tesis, bu parçaların üretiminden vazgeçildiğini duyurdu. Hükümet desteğiyle hayata geçirilen projedeki bu keskin dönüş, bölgedeki istihdam beklentilerini ve Birleşik Krallık’ın elektrikli araç üretim üssü olma hedeflerini yeniden tartışmaya açtı.

NİSSAN ELEKTRİKLİ ARAÇ ÜRETME PLANINI DURDURDU

Nissan’ın %75 hissesine sahip olduğu Jatco tarafından işletilen bu modern tesis, aslında markanın küresel "RE:Nissan" toparlanma planının bir parçası olarak tasarlandı. Ancak şirket sözcüleri, yapılan son değerlendirmeler sonucunda elektrikli güç aktarma organlarının üretimini Birleşik Krallık’ta yerelleştirmeme kararı aldıklarını açıkladı. Bu karar, fabrikanın başlangıçta planlanan 340 bin adetlik yıllık üretim kapasitesinin ve teknolojik odağının tamamen değişeceği anlamına geliyor. Şirket yetkilileri, tesisin mevcut durumda hangi tip güç aktarma sistemlerini tasarlayabileceğine dair kapsamlı bir inceleme sürecine girdi.

Sunderland’deki tesisin açılışı, bölge ekonomisi için büyük bir zafer olarak nitelendirilmiş ve hükümetten 12 milyon sterlinlik önemli bir hibe desteği almıştı. Başlangıçta 183 kişiye yeni iş imkânı sağlaması öngörülen fabrikada, şu ana kadar yalnızca 20 kişinin istihdam edilmiş olması ise dikkat çeken detaylar arasında yer alıyor. Nissan kanadı, kısa vadede herhangi bir işten çıkarma yaşanmayacağının altını çizse de bölgedeki yerel yönetimler ve iş dünyası temsilcileri yaşanan bu belirsizlikten duydukları endişeyi gizlemiyor.

1 MİLYAR STERLİNLİK FONLA DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEKLER

Kuzey Doğu Labour Belediye Başkanı Kim McGuinness, fabrikanın planlandığı gibi ilerlemeyecek olmasını "hayal kırıklığı" olarak nitelendirirken, elektrikli araç sektörü için hükümetten daha fazla destek talep etmeye devam edeceklerini vurguladı. Öte yandan, Birleşik Krallık hükümeti bu değişikliği "ticari bir karar" olarak tanımlayarak, modern sanayi stratejisi kapsamında bölgedeki üreticileri ve tedarik zincirlerini yaklaşık 1 milyar sterlinlik fonla desteklemeye devam edeceklerini bildirdi.

Jatco’nun Meksika, Çin ve Tayland’dan sonra dördüncü denizaşırı durağı olan bu tesisin geleceği, otomotiv endüstrisinin küresel üretim dengelerindeki değişimleri de gözler önüne seriyor. Fabrikanın hangi yeni projelerle yoluna devam edeceği, Sunderland’in teknoloji haritasındaki yerini belirleyen asıl unsur olacak.