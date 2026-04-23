İngiltere'de ambalajında ​​dozaj bilgisinin eksik olması nedeniyle bir ağrı kesici ilaç raflardan kaldırıldı.

İlaç geri çağırma süreci, güvenlik önlemi kapsamında başlatıldı ve ürünle ilgili “yan etki” riskine dair önemli bir uyarı yayımlandı. Omega Pharma Limited, Napralief 250 mg Gastro-Resistant Tablet isimli ilacın belirli üretim partilerini piyasadan çekme kararı aldı.

AĞRI VE İLTİHAP TEDAVİSİNDE KULLANILIYOR

Etken maddesi naproksen olan bu ilaç, steroid olmayan antiinflamatuar ilaçlar (NSAID) grubunda yer alıyor. Genellikle kas ve eklem ağrıları, spor yaralanmalarına bağlı iltihaplanmalar, bel ve boyun ağrıları, el-ayak bileği rahatsızlıkları ile adet sancılarının tedavisinde tercih ediliyor.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, geri çağırma kapsamında yer alan ürün partileri şu şekilde sıralandı:

B51496

B51497

B51102

Bu partilere ait ürünlerin kullanımında dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

HASTALARA HAYATİ UYARI

İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA), ilacı kullanan ve herhangi bir yan etki yaşayan kişilerin vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmasını tavsiye etti. Ayrıca, ilaç hakkında sorusu olan hastaların da uzman görüşü alması öneriliyor.

DOZAJ BİLGİLERİNDE EKSİKLİK TESPİT EDİLDİ

Geri çağırmanın temel nedenlerinden biri, ürün ambalajında önemli dozaj talimatlarının eksik olması. Etkilenen partilerde, hastaların günlük kullanım miktarının üç tableti geçmemesi gerektiğine dair kritik uyarının bulunmadığı ifade edildi.

KULLANIM TALİMATINDA BAZI BİLGİLER EKSİK

Hasta bilgilendirme broşüründe de eksik dozaj bilgileri olduğu açıklandı. Doğru kullanım önerisine göre, tedavinin ilk gününde iki tablet alınmalı, ardından 6 ila 8 saat sonra bir tablet daha kullanılmalıdır.İkinci ve üçüncü günlerde ise ihtiyaç halinde her 6–8 saatte bir tablet (250 mg) alınması gerektiği belirtiliyor. Bu dozaj düzeninin, ilacın güvenli kullanımını sağlamak ve aşırı tüketimi önlemek amacıyla önemli olduğu vurgulandı.