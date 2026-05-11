ABD merkezli teknoloji devi Microsoft, düşük donanımlı Android cihazlar için geliştirdiği Outlook Lite uygulamasını kapatma kararı aldı. Şirket, uygulamanın 25 Mayıs itibarıyla kullanımdan kaldırılacağını açıkladı.

İlk olarak Temmuz 2022’de kullanıma sunulan Outlook Lite, daha sınırlı işlemci gücü ve depolama kapasitesine sahip bütçe dostu akıllı telefonlara yönelik hazırlanmıştı. Klasik Outlook uygulamasına kıyasla daha sade bir tasarıma sahip olan uygulama, düşük pil tüketimi ve akıcı performansıyla öne çıkıyordu.

EKİM AYINDA KALDIRILMIŞTI

10 milyondan fazla indirilmeye ulaşan uygulama, 6 Ekim 2025 tarihinde Google Play Store’dan kaldırılmıştı. Microsoft ise Outlook Lite’ın neden tamamen sonlandırıldığı konusunda herhangi bir resmi açıklama paylaşmadı.